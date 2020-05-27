YHT seferleri başlıyor! İşte yeni kurallar...
Koronavirüs tedbirleri kapsamında ara verilen YHT seferleri yarın sabah Ankara-İstanbul seferi ile başlatılacak. Sefer öncesi gar ve trenlerde dezenfekte çalışması yapıldı.
Yeni tip koronavirüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında, 28 Mart 2020’de ara verilen YHT seferleri yarın itibariyle yeniden başlayacak.
İki ay sonra ilk sefer saat 07.00’da Ankara-İstanbul arasında yapılacak. Yüzde 50 kapasiteyle çalışacak YHT’nin Ankara-İstanbul, Ankara-Eskişehir, Ankara-Konya, Konya-İstanbul hatlarında günde 16 sefer yapılacak.
Sefer saatini bekleyecek yolcular için ayrılan yerlerde sosyal mesafe ve izolasyon kuralları uygulanacak.