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  3. 27 Mayıs 2020 17:31

YHT seferleri başlıyor! İşte yeni kurallar...

Koronavirüs tedbirleri kapsamında ara verilen YHT seferleri yarın sabah Ankara-İstanbul seferi ile başlatılacak. Sefer öncesi gar ve trenlerde dezenfekte çalışması yapıldı.

YHT seferleri başlıyor! İşte yeni kurallar...

Yeni tip koronavirüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında, 28 Mart 2020’de ara verilen YHT seferleri yarın itibariyle yeniden başlayacak.

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YHT seferleri başlıyor! İşte yeni kurallar...

İki ay sonra ilk sefer saat 07.00’da Ankara-İstanbul arasında yapılacak. Yüzde 50 kapasiteyle çalışacak YHT’nin Ankara-İstanbul, Ankara-Eskişehir, Ankara-Konya, Konya-İstanbul hatlarında günde 16 sefer yapılacak.

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YHT seferleri başlıyor! İşte yeni kurallar...

Sefer saatini bekleyecek yolcular için ayrılan yerlerde sosyal mesafe ve izolasyon kuralları uygulanacak.

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YHT seferleri başlıyor! İşte yeni kurallar...

Gar, istasyon ve trenlerde maske takılması zorunlu olacak. Ayrıca tren içinde seyahat sırasında ise yine sosyal mesafe kurallarına uygun bir şekilde çapraz sistemle oturulacak.

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