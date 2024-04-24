Yıkamaya gönderilen halının içinden bir servet çıktı
Siirt'te bir halı yıkama firması sahibi kendisine yıkanması için teslim edilen halıların birinin arasında yaklaşık 60 bin lira değerinde altın buldu.
Kaynak: DHA
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SİİRT’te halı yıkama firması sahibi Servet Azğan, müşterisi Nurettin Can’ın bıraktığı halıların birinin arasında yaklaşık 60 bin lira değerinde altın buldu. Müşterisini arayıp bilgi veren Azğan, miktarını teyit ettiği altınları Can’a teslim etti.
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Afetevleri Mahallesi’nde oturan Nurettin Can, evdeki halıları yıkatmak için Doğan Mahallesi’nde bulunan bir firmaya teslim etti.
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İşletme sahibi Servet Azğan, bırakılan halılardan birinin arasında, içinde yaklaşık 60 bin liralık altın bulunan torba buldu. Müşterisini arayarak bilgi veren Azğan, miktarını teyit ettiği altınları Can’a teslim etti.
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