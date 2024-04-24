Yıkamaya gönderilen halının içinden bir servet çıktı

SİİRT’te halı yıkama firması sahibi Servet Azğan, müşterisi Nurettin Can’ın bıraktığı halıların birinin arasında yaklaşık 60 bin lira değerinde altın buldu. Müşterisini arayıp bilgi veren Azğan, miktarını teyit ettiği altınları Can’a teslim etti.