Yıkılan binanın iç duvarı, yıkılmayan binanın dış duvarı çıktı
Hatay'ın Antakya ilçesinde, yıkılmayan binanın dış duvarının, bitişikteki yıkılan binanın iç duvarı olarak kullanıldığı görüldü. Bitişik inşa edilen iki binadan biri çökünce geri duvardaki televizyon, tablo ve çerçeve kaldı.
Türkiye'yi derin hüzne boğan, Kahramanmaraş merkezi depremde, 10 ilimizde ciddi yıkımlara ve binlerce can kaybına neden olurken deprem sonrası gelen görüntüler de hayretler içerisinde bırakmaya devam ediyor.
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Depremin büyük yıkıma yol açtığı Hatay'ın Antakya ilçesinde yıkılan bina, görenleri şaşkına çevirdi.
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İlçe merkezindeki Uzun Çarşı'ya yakın noktadaki enkazı görenler, yan binanın yıkılmadığını fark etti.
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İncelendiğinde ise yıkılmayan binanın dış duvarının, bitişikteki yıkılan binanın iç duvarı olarak kullanıldığı görüldü.
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