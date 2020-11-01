Yıkılan iki binaya ''tescilli çürük'' raporu verilmiş

Binaya ilişkin rapordaki bazı tespitler şöyle:



Her katta yapılan ölçümler betonarme projesi ile karşılaştırıldığında, sıklaştırma bölgelerinde sıklaştırma olmadığı gözlenmiştir. Zemin katta dükkânlar ve ağır çıkmalar olduğu tespit edilmiştir. Bu ağır çıkmalar bina için risk teşkil etmektedir.