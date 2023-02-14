Yıkılan iş yerinin enkazında gümüş takılarını arıyor

Türkiye'yi sarsan Kahramanmaraş merkezli, 10 ili etkileyen 2 büyük depremde 30 binden fazla kişi hayatını kaybetti. Depremin en çok etkilediği kentlerden birisi de Hatay oldu. Kentteki yüzlerce bina yerle bir olurken, kentin tarihi noktalarından olan eski Antakya olarak bilinen alanda da çoğu iş yeri kullanılamaz hale geldi.