Yıl 2024, yer Türkiye... Hayatlarında ilk kez sinema ile buluştular
Gaziantep'in Oğuzeli ilçesindeki Çaybaşı Şehit Mehmet Polat İlkokulu idarecileri, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinliği düzenleyerek, köydeki kadınları ilk kez sinema ile buluşturdu.
Kaynak: DHA
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Gaziantep'in Oğuzeli ilçesindeki Çaybaşı Şehit Mehmet Polat İlkokulu idarecileri, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinliği düzenleyerek, köydeki kadınları ilk kez sinema ile buluşturdu.
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Milli Eğitim Bakanlığı’nın ilk dönemin son haftasını etkinlik haftası olarak geçirilmesi talimatı üzerine Çaybaşı Şehit Mehmet Polat İlkokulu öğretmenleri, öğrencileri için okulda sinema günleri etkinlikleri düzenledi.
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Etkinliklerin ilgi görmesi ve velilerin talebi üzerine, okul yönetimi köyde yaşayan kadınlar için 8 Mart Dünya Kadınlar Günü için de etkinlik planladı. Okulun konferans salonunun perdeler ve kartonlar ile kapatılarak sinema ortamına dönüştürülmesinin ardından, köydeki kadınlar ilk defa sinema ile tanışmış oldu.
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