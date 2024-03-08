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  4. Yıl 2024, yer Türkiye... Hayatlarında ilk kez sinema ile buluştular

Yıl 2024, yer Türkiye... Hayatlarında ilk kez sinema ile buluştular

Gaziantep'in Oğuzeli ilçesindeki Çaybaşı Şehit Mehmet Polat İlkokulu idarecileri, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinliği düzenleyerek, köydeki kadınları ilk kez sinema ile buluşturdu.

Kaynak: DHA
Yıl 2024, yer Türkiye... Hayatlarında ilk kez sinema ile buluştular - Resim: 1
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Yıl 2024, yer Türkiye... Hayatlarında ilk kez sinema ile buluştular - Resim: 2

Gaziantep'in Oğuzeli ilçesindeki Çaybaşı Şehit Mehmet Polat İlkokulu idarecileri, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinliği düzenleyerek, köydeki kadınları ilk kez sinema ile buluşturdu. 

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Yıl 2024, yer Türkiye... Hayatlarında ilk kez sinema ile buluştular - Resim: 3

Milli Eğitim Bakanlığı’nın ilk dönemin son haftasını etkinlik haftası olarak geçirilmesi talimatı üzerine Çaybaşı Şehit Mehmet Polat İlkokulu öğretmenleri, öğrencileri için okulda sinema günleri etkinlikleri düzenledi.

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Yıl 2024, yer Türkiye... Hayatlarında ilk kez sinema ile buluştular - Resim: 4

Etkinliklerin ilgi görmesi ve velilerin talebi üzerine, okul yönetimi köyde yaşayan kadınlar için 8 Mart Dünya Kadınlar Günü için de etkinlik planladı. Okulun konferans salonunun perdeler ve kartonlar ile kapatılarak sinema ortamına dönüştürülmesinin ardından, köydeki kadınlar ilk defa sinema ile tanışmış oldu. 

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