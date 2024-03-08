Yıl 2024, yer Türkiye... Hayatlarında ilk kez sinema ile buluştular

Etkinliklerin ilgi görmesi ve velilerin talebi üzerine, okul yönetimi köyde yaşayan kadınlar için 8 Mart Dünya Kadınlar Günü için de etkinlik planladı. Okulun konferans salonunun perdeler ve kartonlar ile kapatılarak sinema ortamına dönüştürülmesinin ardından, köydeki kadınlar ilk defa sinema ile tanışmış oldu.