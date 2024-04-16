Yıl sonu altın fiyatları ne kadar olacak?
Ekonomist Prof. Dr. Volkan Öngel, yıl sonu altın fiyatlarıyla ilgili önemli bir değerlendirme yaptı.
Ekonomist Volkan Öngel, 2024 yılının sonunda altın fiyatlarına dair kritik değerlendirmede bulundu. Öngel, "Jeopolitik risklerin varlığını koruması altın yatırımcısını 2024 yılında mutlu edecek" ifadelerine yer verdi.
İran'ın İsrail'e yönelik saldırısı öncesi emtia piyasalarında oynaklık arttı. Hafta sonu Orta Doğu'da yükselen tansiyonun etkisiyle varlık fiyatlarında oynaklık artarken, gram altın 2 bin 451 lira seviyesinde seyretti.
ONS ALTIN REKOR TAZELEDİ
Altının ons fiyatı cuma günü 2 bin 432 dolara kadar yükselerek rekor tazelerken, şu sıralarda 2 bin 356 dolar seviyesinde seyrediyor.
ALTIN VE PETROL FİYATLARINDA DALGALANMA
İran'ın İsrail'e yönelik saldırısının ardından süren gerginliğin piyasalara etkisini değerlendiren Ekonomist Prof. Dr. Volkan Öngel, "İran'ın İsrail'e yönelik saldırıları, küresel borsalarda satış dalgasını tetiklerken altın ve petrol fiyatlarında da önemli dalgalanmalara sebep oldu" dedi.