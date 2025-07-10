Yılanlar bir ailenin kabusu oldu: ''Eşim 3 kez düşük yaptı''

Ev sahibi T.E., "Evimizde şu ana kadar birçok yılan çıkarttık. Geceleri damdan giren yılanlar bazen çocuklarımızın rüyasına giriyor. 15 yıldır bu korkuyu yaşıyoruz. Çocuklarım gündüzleri yılan korkusundan eve giremiyor. Bu kabustan kurtulmak için evimin yanında yeni bir evin temelini attım. Yılanlar nedeniyle uyuyamıyoruz ve her gün korku içinde yaşıyoruz. Yılanlar bazen çocuklarımın rüyasına bile giriyor. Bu nedenle evimin salon kısmı ile mutfak arasındaki duvarı kısmen yıkmak zorunda kaldım. Eşim korkudan dolayı 3 kez düşük yaptı. Bu konuda yetkililerden yardım bekliyoruz" dedi.