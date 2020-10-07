Yılanlar Hakkari'de bir ailenin hayatını mahvetti

Geçen yıl Multiple Skleroz (MS) hastalığına yakalanan, bu nedenle de yürüyemeyen Davut Ataş ve ailesi, boyları 1 metreyi aşan yılanlar yüzünden 5 Mayıs'ta ise evlerini terk etmek zorunda kaldı, köydeki ağabeyinin evine yerleşti.