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  3. 07 Ekim 2020 10:11

Yılanlar Hakkari'de bir ailenin hayatını mahvetti

Yüksekova ilçesinde eşi ve 4 çocuğuyla birlikte Davut Ataş evini yılanlar basması sebebiyle zor günler geçiriyor.

Yılanlar Hakkari'de bir ailenin hayatını mahvetti

Yüksekova'ya 12 kilometre uzaklıktaki Bataklı köyünde, tek katlı toprak evde yaşayan 6 kişilik Ataş ailesi, havaların ısınmaya başladığı mayıs ayından itibaren evlerinde görülen yılanlar yüzünden korku dolu günler yaşamaya başladı. 

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Yılanlar Hakkari'de bir ailenin hayatını mahvetti

 Geçen yıl Multiple Skleroz (MS) hastalığına yakalanan, bu nedenle de yürüyemeyen Davut Ataş ve ailesi, boyları 1 metreyi aşan yılanlar yüzünden 5 Mayıs'ta ise evlerini terk etmek zorunda kaldı, köydeki ağabeyinin evine yerleşti.

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Yılanlar Hakkari'de bir ailenin hayatını mahvetti

Havaların yeniden soğumaya başlaması nedeniyle yaklaşık 2 hafta önce tekrar kendi evlerine dönen ailenin sıkıntıları bitmedi.  

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Yılanlar Hakkari'de bir ailenin hayatını mahvetti

Yaşadıkları korku nedeniyle aile, evin giriş bölümü ve bir tarafı da camekanlı olan hole yerleşti.  

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