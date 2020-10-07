Yılanlar Hakkari'de bir ailenin hayatını mahvetti
Yüksekova ilçesinde eşi ve 4 çocuğuyla birlikte Davut Ataş evini yılanlar basması sebebiyle zor günler geçiriyor.
Yüksekova'ya 12 kilometre uzaklıktaki Bataklı köyünde, tek katlı toprak evde yaşayan 6 kişilik Ataş ailesi, havaların ısınmaya başladığı mayıs ayından itibaren evlerinde görülen yılanlar yüzünden korku dolu günler yaşamaya başladı.
Geçen yıl Multiple Skleroz (MS) hastalığına yakalanan, bu nedenle de yürüyemeyen Davut Ataş ve ailesi, boyları 1 metreyi aşan yılanlar yüzünden 5 Mayıs'ta ise evlerini terk etmek zorunda kaldı, köydeki ağabeyinin evine yerleşti.
Havaların yeniden soğumaya başlaması nedeniyle yaklaşık 2 hafta önce tekrar kendi evlerine dönen ailenin sıkıntıları bitmedi.