Yılbaşı alışverişi yaparken dikkat! Dolandırıcılar pusuda

"Online alışverişte 'www' ile başlayan siteler tercih edilmeli"

Dolandırıcıların hedefi olmamak için güvenilir alışveriş platformlarının tercih edilmesi gerektiğini belirten Koçal, sosyal medya üzerinden ürün pazarlayan çoğu kişinin vergi kaydı bulunan tacir olmadığını savundu. Koçal, "Tüketicilerin alışveriş sonrası hakkını arayabilmesi için karşı tarafın tacir-esnaf yani ulaşılabilir olması gerekir. Tüketici dolandırılmak istemiyorsa online alışverişte 'www' ile başlayan siteleri tercih etmeli, alacağı ürünün fiyatı ve kalitesi ile ilgili gerekli araştırmayı yapması gerekmektedir." diye konuştu.