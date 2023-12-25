Yılbaşı alışverişi yaparken dikkat! Dolandırıcılar pusuda
Dünyanın dört bir yanında yaşanan yeni yıla girme heyecanı yaşanırken uzmanlar dolandırıcılara karşı uyarıyor.
Yeni yıla girmenin heyecanının dünyanın dört bir yanını sardığı bugünlerde, "yılbaşı alışverişinde mağduriyet yaşamamak, dolandırıcıların hedefi olmamak" için bazı noktalara dikkat edilmesi önem taşıyor.
Tüketiciler Konfederasyonu (TÜKON) Genel Başkanı Aziz Koçal, tüketicilerin yılbaşı harcamaları yaparken özellikle aldatıcı ve yanıltıcı reklamlara karşı dikkatli olmaları gerektiğini söyledi.
"Son dönemde sosyal medya hesaplarında paylaşılan linklerle yayınlanan sahte görsellerdeki bilgiler, ucuz ve kaliteli söylemleri nedeniyle tüketicilerin dolandırılmalarına neden oluyor." diyen Koçal, bu mecralardaki sahte kampanya ve indirimlerden uzak durulmasını tavsiye etti.
İndirim kampanyası adı altında telefonlara yollanan bazı linklerle tüketicilerin dolandırılabildiklerine dikkati çeken Koçal, "Özellikle bu tür mecralardan yapılan alışverişlerde tüketicilerin iki defa düşünmelerinde fayda var. Çünkü çoğu zaman bu hesapların temel amacı vatandaşların kredi kartı bilgilerini ele geçirmek oluyor" ifadelerini kullandı.
"Online alışverişte 'www' ile başlayan siteler tercih edilmeli"
Dolandırıcıların hedefi olmamak için güvenilir alışveriş platformlarının tercih edilmesi gerektiğini belirten Koçal, sosyal medya üzerinden ürün pazarlayan çoğu kişinin vergi kaydı bulunan tacir olmadığını savundu. Koçal, "Tüketicilerin alışveriş sonrası hakkını arayabilmesi için karşı tarafın tacir-esnaf yani ulaşılabilir olması gerekir. Tüketici dolandırılmak istemiyorsa online alışverişte 'www' ile başlayan siteleri tercih etmeli, alacağı ürünün fiyatı ve kalitesi ile ilgili gerekli araştırmayı yapması gerekmektedir." diye konuştu.