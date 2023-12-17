Yılbaşında Antalya'ya turist yağacak

YILBAŞI DOLU DOLU GELİYOR

Cumhuriyetin 100'üncü yıl dönümünü Antalya'nın turizmde 15,5 milyona yakın turistle taçlandırdığını belirten 5 yıldızlı otel genel müdürü İsmail Çağlar, “Bu güzel rakamlar yıl sonuna da yansıdı ve yılbaşı dönemi dolu dolu geliyor. Yaklaşık iki hafta kaldı ve bizim otelimizde rezervasyonları tamamladık. Özellikle Almanya ve Rusya'dan ciddi sayıda misafir aldık. Bu da bizi sevindiriyor. Yılbaşı tatili 24 Aralık'ta Katolik Avrupalıların Noeli ile başlıyor. Yılbaşının akabinde de 6 Ocak'ta Ortodoks, Rusya-BDT ülkelerinden misafirlerimiz Noeli kutlayacak. 15 günlük çok güzel bir süreç yaşatacağız misafirlerimize. Rezervasyonlarda bölgede çok az yer kaldı. Zaten otellerimizde her yer ışıl ışıl, yılbaşını güzel menüler ve eğlence programlarıyla geçireceğiz. Antalya'da Kundu, Belek'te hemen hemen otellerin tümü açık. Kemer'de belli sayıda açık. Ünlü sanatçılı konserler var. Side, Manavgat, Alanya'da bazı otellerde programlar var. Kış sezonu nedeniyle de birçok otel kapalı" dedi.