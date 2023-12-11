Yılbaşını zehir edeceklerdi! Tonlarca ele geçirildi
İzmir'de yılbaşı öncesi düzenlenen baskınlarda, 41 bin 300 litre sahte etil alkol ile 976 şişe sahte içki ele geçirildi.
Kaynak: DHA
İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yılbaşı öncesi sahte içki üreten ve satan kişilere yönelik çalışma yaptı. Kent genelinde 59 ayrı adrese baskın yapıldı.
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Aramalarda taklit etiketli 41 bin 300 litre sahte etil alkol, 976 şişe sahte içki, sahte içki yapımında kullanılan malzemeler, gümrük kaçağı sigara ve tütün mamulleri ele geçirildi.
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70 şüpheli hakkında adli ve idari işlem yapılırken, operasyon ile 70 milyon TL'lik vergi kaybının önüne geçildiği belirtildi.
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