Yılda 500 bin futbol topu üreten kasaba! Turist akınına uğruyor
Kolombiya'da 5 bin nüfuslu Mongui kasabası yılda 500 bin adet futbol topu üretiyor. Futbol topunun öyküsünü anlatan evlerin bulunduğu kasaba, yerli ve yabancı turistlerin akınına uğruyor.
Kaynak: AA
Kolombiya’nın Boyaca kentine bağlı Mongui kasabasında yerel ve uluslararası pazarlara yönelik günde 800 top üretimi yapan ve aileler tarafından işletilen 32 atölye yer alıyor.
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Yılda 500.000 futbol topu üreten 5000 nüfuslu bu kasaba, futbol topu mirasının öyküsünü anlatan evler ve hediyelik eşya mağazaları ile yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor.
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