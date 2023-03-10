Yıldız Sarayı Kütüphanesi'nden çalınan kitaplar ele geçirildi

İstanbul Emniyeti Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Beşiktaş, Beykoz, Beyoğlu ve Küçükçekmece'de çok sayıda adreste Osmanlı, Yunan, Roma ve Bizans dönemlerine ait tarihi eserler olduğu yönünde ihbar aldı. İhbarı değerlendiren ekipler söz konusu adreslere operasyon düzenlendi.