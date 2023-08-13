Yılın etkileyici doğa olayı için bir araya geldiler: Meteor yağmuru bu görüntülere neden oldu

OTOBÜS VE ÖZEL ARAÇLARLA GELDİLER

TÜBİTAK’ın her yaştan gökyüzü meraklısını buluşturduğu Gökyüzü Gözlem Etkinlikleri bu sene 10-13 Ağustos tarihleri arasında, etkinliklere yıllardır ev sahipliği yapan Antalya Saklıkent’te düzenleniyor.

Perseid meteor yağmurunun en yoğun olacağı günlerden 12-13 Ağustos’ta ise Antalya’nın 2 bin rakımlı Saklıkent bölgesindeki Gökyüzü Gözlem Etkinliğine akın etti. Yoğunluktan dolayı yollarda araç kuyrukları oluştu. Bazı bölgelerden tur otobüsleriyle gökyüzü tutkunları bölgeye geldi.



Havanın soğuk oluşundan dolayı bazı vatandaşlar ateş yakarken, bazıları da çadır kurarak gökyüzündeki meteor geçişlerini izledi.