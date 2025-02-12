Yılın ilk açlık ve yoksulluk sınırı rakamları açıklandı
TÜRK-İŞ'in ardından DİSK de 2025 yılının ilk açlık ve yoksulluk sınırlarını açıkladı. BİSAM’ın araştırmasına göre 2025 yılının ilk ayında dört kişilik bir ailenin açlık sınırı 22 bin 75 TL’ye, yoksulluk sınırı ise 76 bin 358 TL’ye çıktı.
DİSK Birleşik Metal-İş Sınıf Araştırmaları Merkezi (BİSAM) Ocak 2025 dönemine ilişkin açlık yoksulluk sınırı raporunu açıkladı.
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BİSAM'ın yaptığı hesaplamaya göre dört kişilik bir ailenin sağlıklı ve dengeli beslenmesi için aylık yapması gereken gıda harcamaları tutarı (açlık sınırı) Ocak 2025 için 22 bin 75 TL oldu.
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Açlık sınırı üzerinden hanehalkı tüketim harcamaları esas alınarak yapılan hesaplama sonuçlarına göre ise yoksulluk sınırı 76 bin 358 TL olarak hesaplandı.
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Yetişkin bir erkeğin sağlıklı ve dengeli beslenmesi için tüketmesi gereken gıdaların aylık karşılığı da 6 bin 180 TL olarak belirlendi.
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