Yılın son anketi açıklandı: İşte bölge bölge partilerin oy oranları

PİAR Araştırma, aralık ayında 7 bölgede yaptığı anketin sonuçlarını paylaştı. Marmara ve Ege'de CHP, Karadeniz ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde AK Parti birinci oldu. İşte anketin sonuçları...

Kaynak: Haber3.com Haber Merkezi
PİAR Araştırma, 7 bölgede gerçekleştirdiği seçim anketinin sonuçlarını kamuoyu ile paylaştı. Ankette bölgenin başarı oranı en yüksek milletvekilleri de yer aldı.

1-15 Aralık tarihlerinde yapılan anketin sonuçlarına göre, Marmara ve Ege bölgesinde CHP birinci parti olurken; Karadeniz'de ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde AK Parti birinci oldu.

Ege Bölgesi'nde ipi göğüsleyen CHP ile AK Parti arasındaki fark yüzde 17,7 olarak kaydedildi.

PİAR Araştırma'nın yayınladığı anketin sonuçları şu şekilde:

MARMARA BÖLGESİ

CHP: Yüzde 41,8

AK Parti: Yüzde 32,5

Zafer Partisi: Yüzde 4,3

İYİ Parti: Yüzde 4

Yeniden Refah Partisi: Yüzde 2,6

Diğer: Yüzde 3,2

MHP: Yüzde 6,6

DEM Parti Yüzde: 5

EGE BÖLGESİ

CHP: Yüzde 45

AK Parti: Yüzde 27,3

MHP: Yüzde 7,6

İYİ Parti: Yüzde 6,2

DEM Parti: Yüzde 4,6

Zafer Partisi: Yüzde 4,4

Yeniden Refah Partisi: Yüzde 1,6

Diğer: Yüzde 3,3

KARADENİZ BÖLGESİ

AK Parti: Yüzde 39,7

CHP: Yüzde 31,7

MHP: Yüzde 14,2

İYİ Parti: Yüzde 4,1

Zafer Partisi: Yüzde 3,4

Yeniden Refah Partisi: Yüzde 2,3

DEM Parti: Yüzde 1

Diğer: Yüzde 3,6

