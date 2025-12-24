Yılın son anketi açıklandı: İşte bölge bölge partilerin oy oranları

PİAR Araştırma, 7 bölgede gerçekleştirdiği seçim anketinin sonuçlarını kamuoyu ile paylaştı. Ankette bölgenin başarı oranı en yüksek milletvekilleri de yer aldı.

1-15 Aralık tarihlerinde yapılan anketin sonuçlarına göre, Marmara ve Ege bölgesinde CHP birinci parti olurken; Karadeniz'de ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde AK Parti birinci oldu.

Ege Bölgesi'nde ipi göğüsleyen CHP ile AK Parti arasındaki fark yüzde 17,7 olarak kaydedildi.