Yılın son anketi açıklandı: İşte bölge bölge partilerin oy oranları
PİAR Araştırma, aralık ayında 7 bölgede yaptığı anketin sonuçlarını paylaştı. Marmara ve Ege'de CHP, Karadeniz ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde AK Parti birinci oldu. İşte anketin sonuçları...
PİAR Araştırma, 7 bölgede gerçekleştirdiği seçim anketinin sonuçlarını kamuoyu ile paylaştı. Ankette bölgenin başarı oranı en yüksek milletvekilleri de yer aldı.
1-15 Aralık tarihlerinde yapılan anketin sonuçlarına göre, Marmara ve Ege bölgesinde CHP birinci parti olurken; Karadeniz'de ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde AK Parti birinci oldu.
Ege Bölgesi'nde ipi göğüsleyen CHP ile AK Parti arasındaki fark yüzde 17,7 olarak kaydedildi.
PİAR Araştırma'nın yayınladığı anketin sonuçları şu şekilde:
MARMARA BÖLGESİ
CHP: Yüzde 41,8
AK Parti: Yüzde 32,5
Zafer Partisi: Yüzde 4,3
İYİ Parti: Yüzde 4
Yeniden Refah Partisi: Yüzde 2,6
Diğer: Yüzde 3,2
MHP: Yüzde 6,6
DEM Parti Yüzde: 5
EGE BÖLGESİ
CHP: Yüzde 45
AK Parti: Yüzde 27,3
MHP: Yüzde 7,6
İYİ Parti: Yüzde 6,2
DEM Parti: Yüzde 4,6
Zafer Partisi: Yüzde 4,4
Yeniden Refah Partisi: Yüzde 1,6
Diğer: Yüzde 3,3
KARADENİZ BÖLGESİ
AK Parti: Yüzde 39,7
CHP: Yüzde 31,7
MHP: Yüzde 14,2
İYİ Parti: Yüzde 4,1
Zafer Partisi: Yüzde 3,4
Yeniden Refah Partisi: Yüzde 2,3
DEM Parti: Yüzde 1
Diğer: Yüzde 3,6