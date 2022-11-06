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Yılın son tutulması 8 Kasım'da! Burçları neler bekliyor?

Yılın son tutulması 8 Kasım'da gerçekleşecek. Peki ay tutulması burçları nasıl etkileyecek? İşte Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova, Balık burcu için yorumlar...

Yılın son tutulması 8 Kasım'da! Burçları neler bekliyor? - Resim: 1

Bu yılın Uranüs etkili olarak 8 Kasım saat 14.00’de Boğa burcunda meydana gelecek ay tutulması öncesi astrolojiye merakı olan vatandaşlar Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova, Balık burç yorumlarını merak etti. 

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Yılın son tutulması 8 Kasım'da! Burçları neler bekliyor? - Resim: 2

NTV yazarı Astrolog Murat İpek, 6 Kasım Pazar günü için günlük burç yorumlarını açıkladı. 

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Yılın son tutulması 8 Kasım'da! Burçları neler bekliyor? - Resim: 3

KOÇ

Bu haftaya ekonomik konular hakim olacak gibi görünmekte. Hafta sonuna doğru ise daha çok resmi konularda bir rahatlama yaşamanız olası. Olabildiğince sakin kalmaya dikkat edin.

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Yılın son tutulması 8 Kasım'da! Burçları neler bekliyor? - Resim: 4

BOĞA

Sebebi net olmayan birtakım endişeler zihninizde yer edinebilir, kendinizi özgür hissedeceğiniz alanlarda bulunmaya ihtiyaç duyabilirsiniz.

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