Yıllar önce sondaj yapılan köyde petrol iddiası! ''Yeniden arama yapılsın''

Çalışmalar sırasında elde edilen bulgular çok zengin bir petrol rezervine işaret etti. Mühendisler 5 bin 500 metrede petrol bulmayı umarken 3 bin 640 metrede bir talihsizlik yaşandı. Düz olarak ilerlemesi gereken sondaj sistemi eğildi. Bu nedenle sondaj çalışması durduruldu.