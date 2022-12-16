Yıllar önce terk edilen eve girdi, gördüklerine inanamadı

SALONA GİRİNCE BÜYÜK BİR ŞOK YAŞADI

21 yaşındaki şehir kaşifi Yannik, şok edici görünüşü belgelemek için 18 yıldır terk edilmiş olan evin içine girmeye cesaret etti. Evin videosunu çektikten sonra salona gelen Yannik, salondaki yemeklerin olduğu gibi durması nedeniyle hem korku hem de heyecan yaşadı.