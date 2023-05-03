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  4. Kirasını alamadığı kiracısının kapısını çaldı, hayatının şokunu yaşadı

Yıllar sonra kiraya verdiği evini görmeye gidince hayatının şokunu yaşadı

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde ev sahibi, 6 yıl önce kiraya verdiği evine girdiğinde gördüğü manzarayla adeta şaşkına döndü.

Yıllar sonra kiraya verdiği evini görmeye gidince hayatının şokunu yaşadı - Resim: 1

İzmit'te ikamet eden Hikmet Efe, Gültepe Mahallesi'nde bulunan iki katlı evinin ikinci katını 2017 yılında B.G. isimli kişiye kiraya verdi. 

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Yıllar sonra kiraya verdiği evini görmeye gidince hayatının şokunu yaşadı - Resim: 2

İddiaya göre kirasını düzenli ödemeyen B.G. ile Hikmet Efe arasında gerginlik yaşanmaya başladı. Efe, geçtiğimiz yıllarda kirasını alamadığı, bu sebeple evden çıkarmak istediği B.G. hakkında şikayetçi oldu. 

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Yıllar sonra kiraya verdiği evini görmeye gidince hayatının şokunu yaşadı - Resim: 3

İHA'nın haberine göre Hikmet Efe'nin 6 yıldır anlaşmazlık yaşadığı kiracısı yaklaşık 1 hafta önce evden taşındı. Taşınmanın ardından evine giren Hikmet Efe, gördüğü manzara karşısında neye uğradığını şaşırdı. 

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Yıllar sonra kiraya verdiği evini görmeye gidince hayatının şokunu yaşadı - Resim: 4

Eşyalı olarak kiraya verdiği evinde eşyalarının olmadığını, kapıların, döşemelerin, dolapların, muslukların, sayaçların, prizlerin ve kalorifer peteklerinin yerinden söküldüğünü, duvarlara zarar verildiğini, camlarının kırıldığını gören Efe şaşkına döndü. 

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