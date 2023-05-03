Yıllar sonra kiraya verdiği evini görmeye gidince hayatının şokunu yaşadı
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde ev sahibi, 6 yıl önce kiraya verdiği evine girdiğinde gördüğü manzarayla adeta şaşkına döndü.
İzmit'te ikamet eden Hikmet Efe, Gültepe Mahallesi'nde bulunan iki katlı evinin ikinci katını 2017 yılında B.G. isimli kişiye kiraya verdi.
İddiaya göre kirasını düzenli ödemeyen B.G. ile Hikmet Efe arasında gerginlik yaşanmaya başladı. Efe, geçtiğimiz yıllarda kirasını alamadığı, bu sebeple evden çıkarmak istediği B.G. hakkında şikayetçi oldu.
İHA'nın haberine göre Hikmet Efe'nin 6 yıldır anlaşmazlık yaşadığı kiracısı yaklaşık 1 hafta önce evden taşındı. Taşınmanın ardından evine giren Hikmet Efe, gördüğü manzara karşısında neye uğradığını şaşırdı.
Eşyalı olarak kiraya verdiği evinde eşyalarının olmadığını, kapıların, döşemelerin, dolapların, muslukların, sayaçların, prizlerin ve kalorifer peteklerinin yerinden söküldüğünü, duvarlara zarar verildiğini, camlarının kırıldığını gören Efe şaşkına döndü.