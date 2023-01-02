Yıllar sonra ortaya çıktı! Saddam'ın yakalandığı operasyonda yeni detaylar
Irak'ın devrik lideri Saddam Hüseyin'in yakalandığı operasyona katılan asker yıllar sonra operasyona dair bilgiler verdi.
Irak’ın 2003 yılında devrilen lideri Saddam Hüseyin'in yakalandığı operasyona dair yeni bilgiler ortaya çıktı.
ABD öncülüğündeki koalisyon güçlerinin başkent Bağdat'a girmesi üzerine adeta sırra kadem basan Saddam'ı yakalayan asker dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
Kevin Holland'ın açıklamaları ile 20 yıllık sır adeta deşifre oldu.
İngiliz Daily Mail gazetesinde yer alan habere göre, Holland'ın gelen ihbar üzerine bölgeye gittiklerini belirtti ve operasyonun bilinmeyenlerini anlattı.
Saddam'ı saklandığı yerden Teksaslı bir askerin çıkardığını belirten Holland, yanında silah olması ihtimalini göz önünde bulundurarak devrik lideri derdest ettiklerini belirtti.
SADDAM'IN DUYDUĞU İLK SÖZ: BUSH'UN SELAMI VAR
Daha sonra Saddam'ı bağladıklarını belirten Holland, ona 'Başkan Bush selamlarını iletiyor' dediklerini söyledi.
Saddam'ın kendilerine İngilizce olarak müzakereye açık olduğunu söylediğini belirten Holland, ona 'Artık çok geç' yanıtını verdiklerini belirtti.
Çektikleri görüntülerin ABD basınıdna yayınladığını söyleyen Holland, devrik liderin bir delikte bu kadar uzun süre nasıl hayatta kaldığı sorulduğunda ise şu yanıtı verdi; 'Orada uzun süre kalmıyordu.'
Holland bölgede Saddam'ın iki korumasının olduğunu da sözlerine ekledi.
SİYASETLE ERKEN TANIŞTI
1937 yılında Tikrit'te dünyaya gelen Saddam'ın siyasetle tanışıklığı ilk gençlik günlerine kadar uzanıyor. O günlerde kendini, Arap dünyasına egemen ulusçu-özgürlükçü ve anti emperyalist rüzgara kaptıran Saddam, genç yaşlarda Baas Partisi'ne katıldı. 1956 yılında başarısız bir darbe girişiminde bulundu. Monorşinin sona ermesinden ardından Başbakan Abdül Kerim Hassam'ı öldürmek için oluşturulan bir suikast örgütünün içinde önemli bir rol oynadı. Ancak bu olay açığa çıktı ve Saddam ülke dışına kaçmak zorunda kaldı.
1963 yılında Baas Partisi iktidara gelince ülkesine geri döndü. Bu sırada kuzeni Sacide ile evlendi ikisi erkek üçü kız beş çocuğu oldu. Ancak geçen yıllar Baas Partisi ile arasındaki farklılıklar derinleşmeye başladı. Çatışmalar iyice sertleşince Saddam hapse atıldı.