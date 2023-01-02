Yıllar sonra ortaya çıktı! Saddam'ın yakalandığı operasyonda yeni detaylar

Çektikleri görüntülerin ABD basınıdna yayınladığını söyleyen Holland, devrik liderin bir delikte bu kadar uzun süre nasıl hayatta kaldığı sorulduğunda ise şu yanıtı verdi; 'Orada uzun süre kalmıyordu.'

Holland bölgede Saddam'ın iki korumasının olduğunu da sözlerine ekledi.