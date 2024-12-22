Yıllarca Türkiye'de yaşadı, Suriye'nin ilk kadın üst düzey yetkilisi oldu
Suriye'de 61 yıllık Baas rejiminin bitmesi, Beşar Esad'ın devrilerek ülkeyi terk etmesinin ardından başlayan süreçte yeniden yapılanmaya başlayan Suriye'de yeni yönetimde dikkat çeken isimler yer aldı. Görevlendirmeler arasında uzun yıllardır Türkiye'de yaşayan Suriyelilerin bulunması dikkatlerden kaçmadı.
Suriye'de HTŞ'nin liderliğinde Esad'ın ülkeyi terk edip kaçmasıyla sonuçlanan sürecin ardından dikkat çeken gelişmeler de yaşanıyor.
Türkiye’ye sığınan Suriyelilerin kurduğu Suriyeli Dernekler Platformu’nun başkanlığını yapmış olan Ayşe Eldibs, yeni Suriye hükümetinde Kadın İşleri Ofisi başkanlığına getirildi.
Diğer yandan Yüksek lisans ve doktora eğitimini Türkiye'de alan Esaad Hasan Şeybani, yeni yönetimin dışişleri bakanı oldu. Suriye'deki yeni yönetim, Esaad Hasan Eş-Şiybani'yi yeni Dışişleri Bakanı olarak atadı. Eş-Şiybani'nin Türkiye'deki Sabahattin Zaim Üniversitesi'nden 2022 yılında siyaset bilimi ve dış ilişkiler alanında yüksek lisans derecesi ve 2024 yılında aynı uzmanlık alanında doktora derecesi bulunuyor. Türkiye'deki Sabahattin Zaim Üniversitesi'nden siyaset bilimi ve dış ilişkiler alanında yüksek lisans derecesi ve aynı uzmanlık alanında doktora derecesi almıştır. Halen MBA programının son aşamasını okumaktadır. Suriye devrimine 2011'deki başlangıcından itibaren katıldı ve tüm aşamalarına tanıklık etti. 2017'de Suriye Kurtuluş Hükümeti'nin kuruluşunda yer aldı. Kurtuluş Hükümeti'nde siyasi işler departmanını kurdu ve kuruluşundan bugüne kadar bu departmana başkanlık etti.
Ayrıca Suriye Milli Ordusu’na bağlı Cephe Şamiye'nin Genel Komutanı Azzam Garib, Halep Valisi olarak atandı. Vali Azzam da Bingöl İlahiyat Fakültesi’nde yüksek lisans yapmıştı.