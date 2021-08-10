Yıllardır İstanbul'da sergileniyordu... Tarihi değiştirecek keşif

"İLK VE TEK OLDUĞU KONUSUNDA AYNI FİKİRDE DEĞİLİZ"

Tablet, yıllardır İstanbul Arkeoloji Müzesi'nde sergileniyor. İstanbul Arkeoloji Müzesi Müdürü Rahmi Asal, "İlginç bir durum. Yaklaşık 20 yıldır teşhirde olan bir eserden bahsediyoruz. Tablet gerçekten çok önemli bir tablet. 1894 yılında Osman Hamdi Bey'in yönlendirmesiyle bir Fransız Arkeologun çalışmalarıyla keşfedildi. Üzerindeki geometrik şekillerden dolayı geometriyle ilişkilendiriliyor. Avustralya'daki New South Wales Üniversitesi'nden Dr. Daniel Mansfield tarafından yapılan araştırmayı ülkemizde yaptıktan sonra gündeme geldi. Üzerindeki geometrik ayrıntılardan ilk matematik tablet olduğu düşünülse de aslında biz arkeologlar biliyoruz ki bu daha öncelere dayanıyor. Araştırmada Pisagor teoremi ile ilişkilendirildi. Oradan hareketle bu tabletin bir kadastral belge olduğuyla matematik biliminden faydalandığı öne sürülüyor. İlk olduğu konusunda ve tek olduğu konusunda aynı fikirde değiliz" diye konuştu.