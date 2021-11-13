Yıllık 246,3 milyon Euro geçiş garantili 1915 Çanakkale Köprüsü'nde tarihi gün
Lapseki ve Gelibolu ilçeleri arasında temeli 18 Mart 2017'de atılan 1915 Çanakkale Köprüsü'nün son tabliye montajının bugün yapılması planlanıyor.
"Çanakkale Boğazı`nın gerdanlığı" olarak nitelendirilen proje için Asya yakasında bulunan Lapseki Şekerkaya ile Avrupa yakasında yer alan Gelibolu Sütlüce mevkilerindeki şantiyelerde Karayolları Genel Müdürlüğü görevlilerinin yanı sıra 649`u mühendis 5 bin 95 kişiyle yürütülen çalışmalarda önemli bir noktaya gelindi.
ÇİMTAŞ firması tarafından Bursa`nın Gemlik ve Kocaeli`nin Gölcük ilçelerindeki fabrikalarda üretilen yaklaşık 700 ton ağırlığında, 45 metre genişliğinde ve 48 metre uzunluğundaki tabliye blokları belirlenen noktalara sırayla yerleştirildi. Çalışmaların en önemli kısmını oluşturan tabliye montajının sonuncusunun da köprünün temelini 18 Mart 2017`de atan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan`ın katılacağı törenle bugün yapılması planlandı.
Böylece köprünün deniz üzerindeki yol bağlantısı tamamlamış olacak, Çanakkale Boğazı`nın iki yakası birleşecek. Köprüdeki 87 tabliye bloklarının yerleştirilme çalışmalarının ardından ise araçların geçeceği yoldaki diğer çalışmalara başlanacak.
Gece ve gündüz çift vardiya olarak aralıksız devam eden iş süresince, kara yolu bağlantıları, otoyol çalışmaları, köprünün diğer işlemleri ve teknik çalışmalar gibi diğer unsurlar da tamamlanacak.