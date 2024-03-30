Yine akran şiddeti! Liseli kızlar kavga etti, hepsi seyretti
Antalya’da liseli kızların sokak ortasında saç saça baş başa kavgaları, boks ringi müsabakalarını aratmadı. Liseli genç kızların kavgasına müdahale etmeyip izleyen diğer akranları ve sosyal medyada yapılan "mükkemmeldi" yorumları "pes" dedirtti.
Kaynak: İHA
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Antalya’da liseli kızların sokak ortasında saç saça baş başa kavgaları, boks ringi müsabakalarını aratmadı.
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Sosyal medyada paylaşılan görüntülere tepki yağarken, kavgayı izleyen bazı gençlerin ‘mükemmeldi’ yorumları da ‘pes’ dedirtti.
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Sosyal medyada paylaşılan ve Konyaaltı ilçesi Uncalı Mahallesi’nde çekildiği belirtilen görüntülerde, liseli kızlar henüz bilinmeyen bir nedenle kavga etmeye başladı.
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