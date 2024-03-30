  1. Anasayfa
  2. Foto Galeriler
  3. Haber
  4. Yine akran şiddeti! Liseli kızlar kavga etti, hepsi seyretti

Yine akran şiddeti! Liseli kızlar kavga etti, hepsi seyretti

Antalya’da liseli kızların sokak ortasında saç saça baş başa kavgaları, boks ringi müsabakalarını aratmadı. Liseli genç kızların kavgasına müdahale etmeyip izleyen diğer akranları ve sosyal medyada yapılan "mükkemmeldi" yorumları "pes" dedirtti.

Kaynak: İHA
Yine akran şiddeti! Liseli kızlar kavga etti, hepsi seyretti - Resim: 1
1 / 8
Yine akran şiddeti! Liseli kızlar kavga etti, hepsi seyretti - Resim: 2

Antalya’da liseli kızların sokak ortasında saç saça baş başa kavgaları, boks ringi müsabakalarını aratmadı. 

2 / 8
Yine akran şiddeti! Liseli kızlar kavga etti, hepsi seyretti - Resim: 3

Sosyal medyada paylaşılan görüntülere tepki yağarken, kavgayı izleyen bazı gençlerin ‘mükemmeldi’ yorumları da ‘pes’ dedirtti.

3 / 8
Yine akran şiddeti! Liseli kızlar kavga etti, hepsi seyretti - Resim: 4

Sosyal medyada paylaşılan ve Konyaaltı ilçesi Uncalı Mahallesi’nde çekildiği belirtilen görüntülerde, liseli kızlar henüz bilinmeyen bir nedenle kavga etmeye başladı. 

4 / 8