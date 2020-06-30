  1. Anasayfa
  2. Foto Galeri
  3. 30 Haziran 2020 22:54

Yine asker uğurlaması, yine sosyal mesafe hiçe sayıldı

Koronavirüs salgınından sonra yapılan birçok asker uğurlama töreninde sosyal mesafe kuralları hiçe sayılmıştı. Yine Aksaray'da şehirlerarası otobüs terminalindeki asker uğurlama töreninde benzer görüntüler yaşandı.

Yine asker uğurlaması, yine sosyal mesafe hiçe sayıldı

Vatani görevini yapmak için askeri birliklerine gitmek üzere memleketlerinden ayrılan gençler, aileleri ve yakınları tarafından uğurlandı.

1/ 5
Yine asker uğurlaması, yine sosyal mesafe hiçe sayıldı

Uğurlama nedeniyle şehirlerarası otobüs terminalinde yoğunluk oluştu. Birçok vatandaşın sosyal mesafe kuralına uymadığı gözlendi.

2/ 5
Yine asker uğurlaması, yine sosyal mesafe hiçe sayıldı

Polis ekipleri ise asker adaylarına ve yakınlarına, maske takıp, sosyal mesafe kurallarına uymaları konusunda uyarıp kalabalığı dağıttı.

3/ 5
Yine asker uğurlaması, yine sosyal mesafe hiçe sayıldı

Ancak peron önlerinde oluşan küçük kalabalıklarda da yine sosyal mesafe kuralı unutuldu.

4/ 5
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM