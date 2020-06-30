Yine asker uğurlaması, yine sosyal mesafe hiçe sayıldı
Koronavirüs salgınından sonra yapılan birçok asker uğurlama töreninde sosyal mesafe kuralları hiçe sayılmıştı. Yine Aksaray'da şehirlerarası otobüs terminalindeki asker uğurlama töreninde benzer görüntüler yaşandı.
Vatani görevini yapmak için askeri birliklerine gitmek üzere memleketlerinden ayrılan gençler, aileleri ve yakınları tarafından uğurlandı.
Uğurlama nedeniyle şehirlerarası otobüs terminalinde yoğunluk oluştu. Birçok vatandaşın sosyal mesafe kuralına uymadığı gözlendi.
Polis ekipleri ise asker adaylarına ve yakınlarına, maske takıp, sosyal mesafe kurallarına uymaları konusunda uyarıp kalabalığı dağıttı.