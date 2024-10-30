Yine aynı üst geçit, yine TIR kazası
Bakırköy'de sık sık kazaların yaşandığı üst geçide çarpan TIR'ın dorsesi kupa kısmından ayrıldı. Kaza nedeniyle trafik yoğunluğu oluştu.
Kaynak: DHA
Kaza, Yeşilköy Sahilyolu Rauf Orbay Caddesi'nde Florya istikametinde Ataköy Marmaray üst geçidinde saat 15.30 sıralarında meydana geldi. 12 Mart 2024'te üs geçide çarpan TIR'ın dorsesi bir otomobilin üzerine devrilmiş, yaşanan kazada 4 kişi hayatını kaybetmişti. Aynı noktada bu kez üst geçide çarpan TIR dorsesinden ayrıldı.
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Olay yerine polis, itfaiye ekipleri sevk edilirken Florya istikametinde trafik yoğunluğu oluştu. Polis ekipleri güvenlik önlemi alırken olay yerine gelen vinç yardımıyla TIR ve dorsesi bulunduğu yerden kaldırıldı. (DHA)
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