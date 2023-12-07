Yine başıboş köpek dehşeti! Küçük çocuk ağır yaralandı

"Köpekler ısıracak diye çok korkuyorum"

Sürü halinde gezen köpeklerin kendisini kovaladığını söyleyen ortaokul öğrencisi çocuk ise, “Parçalayacaklardı beni korkudan binanın içine saklandım. Biz çok tedirginiz okulun bahçe duvarından içeriye atlıyor köpekler ısıracak diye çok korkuyorum sınıftan çıkamıyorum” ifadelerini kullandı.

Mahalleli tarafından sokak köpeklerini beslediği iddia edilen bir kadına çevredeki vatandaşlar sert bir şekilde tepki gösterdi.