Yine başıboş köpek dehşeti! Küçük çocuk ağır yaralandı
Ankara'da sürü halinde dolaşan başıboş köpekler küçük çocuğa saldırarak ağır yaralanmasına neden oldu.
Olay, Ankara'nın Keçiören ilçesi Kafkaslar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre dördüncü sınıf öğrencisi T.Y. sabah saatlerinde sürü halinde gezen köpeklerin saldırısına uğradı. Küçük çocuğu boş bir arazide sürükleyerek saldıran köpeklere civardaki mahalle sakinleri müdahale etti. Sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan küçük çocuğun yoğun bakımdaki tedavisi sürerken durumunun kritik olduğu öğrenildi.
Saldırıya uğrayan çocuğu evinin balkonundan görüp yardım için koşan bir vatandaş, “Balkonda köpekleri gördüm önce oyun oynuyorlar zannettim bir baktım ortalarında çocuk var hemen aşağıya indim komşumun arabasına bindim. Gittiğimde çocuğu parçalamışlardı zaten. Ambulansı aradım, polisi aradım. Çocuğu paramparça etmişler, resmen yediler çocuğu” şeklinde konuştu.
Olay yerinde toplanan mahalle sakinleri ise başıboş köpeklerden rahatsızlıklarını dile getirdi. Mahalle sakinlerinden biri, “Her taşın dibinde bir köpek var. Buna çok acil bir şekilde çözüm bulunması gerekiyor” dedi.
"Köpekler ısıracak diye çok korkuyorum"
Sürü halinde gezen köpeklerin kendisini kovaladığını söyleyen ortaokul öğrencisi çocuk ise, “Parçalayacaklardı beni korkudan binanın içine saklandım. Biz çok tedirginiz okulun bahçe duvarından içeriye atlıyor köpekler ısıracak diye çok korkuyorum sınıftan çıkamıyorum” ifadelerini kullandı.
Mahalleli tarafından sokak köpeklerini beslediği iddia edilen bir kadına çevredeki vatandaşlar sert bir şekilde tepki gösterdi.