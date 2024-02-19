Yine beton mikseri yine kaza: Yaralılar var!
İstanbul Sultangazi'de beton mikserinin İETT otobüsüne çarptığı kazada 5 kişi yaralandı. Kazanı anı güvenlik kameralarına yansıdı.
Kaynak: DHA
Kaza, bugün öğle saatlerinde Eski Edirne Asfaltı Caddesi üzerinde meydana geldi. Mescidi Selam Camii durağında yolcu indirmek için yavaşlayan 336 Arnavutköy-Eminönü seferini yapan otobüse beton mikseri arkadan çarptı.
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İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken kazada, mikser şoförünün yanı sıra otobüste bulunan 4 yolcu yaralandı.
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Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, durağa geldiğinde yavaşlayan otobüse mikserin arkadan çarptığı ve kaza sonrası yolcuların otobüsten indiği görülüyor.
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