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Yine beton mikseri yine kaza: Yaralılar var!

İstanbul Sultangazi'de beton mikserinin İETT otobüsüne çarptığı kazada 5 kişi yaralandı. Kazanı anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Kaynak: DHA
Yine beton mikseri yine kaza: Yaralılar var! - Resim: 1

Kaza, bugün öğle saatlerinde Eski Edirne Asfaltı Caddesi üzerinde meydana geldi. Mescidi Selam Camii durağında yolcu indirmek için yavaşlayan 336 Arnavutköy-Eminönü seferini yapan  otobüse beton mikseri arkadan çarptı. 

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Yine beton mikseri yine kaza: Yaralılar var! - Resim: 2

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken kazada, mikser şoförünün yanı sıra otobüste bulunan 4 yolcu yaralandı. 

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Yine beton mikseri yine kaza: Yaralılar var! - Resim: 3

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, durağa geldiğinde yavaşlayan otobüse mikserin arkadan çarptığı ve kaza sonrası yolcuların otobüsten indiği görülüyor.

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Yine beton mikseri yine kaza: Yaralılar var! - Resim: 4
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