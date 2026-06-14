Yine bir boşanma aşamasındaki cani dehşeti! Eşini öldürdü, kızını yaraladı
Manisa'nın Turgutlu ilçesinde kantar operatörü V.Y., boşanma aşamasında olduğu eşi U.Y.'yi silahla vurarak hayatına son verdi. Olay esnasında araya girmeye çalışan 18 yaşındaki kızı E.D.Y. ise yaralandı.
Manisa'nın Turgutlu ilçesinde sabah saatlerinde meydana gelen ve aile içi şiddetin en ağır sonucu olan olayda, boşanma aşamasındaki eşi U.Y.'yi (55) silahla vuran V.Y. (55), emniyet güçleri tarafından kıskıvrak gözaltına alındı. Cumhuriyet Mahallesi Kervan Yolu üzerinde sabah saatlerinde, kantar operatörü olarak çalışan V.Y. ile boşanma aşamasındaki eşi U.Y. arasında henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü tartışma çıktı.
Tartışmanın kısa sürede büyümesi üzerine V.Y. tabancasıyla eşine ateş açtı. Bu esnada annesini korumak ve olaya engel olmak isteyen 18 yaşındaki kızı E.D.Y. ise babası tarafından silahın kabzasıyla başına vurularak yaralandı. Silah ve arbede seslerini duyan komşuların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yaptığı ihbar üzerine adrese hızla polis ve sağlık ekipleri intikal etti. Ağır yaralı anne ve kızı, ilk müdahalenin ardından Turgutlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Acil serviste tedaviye alınan U.Y. doktorların tüm çabasına rağmen hayatını kaybederken, E.D.Y. tedavisinin ardından taburcu edildi. Olay yerini güvenlik çemberine alan Turgutlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüpheli V.Y.'yi suç aletiyle birlikte gözaltına alarak karakola götürdü.