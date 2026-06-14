Yine bir boşanma aşamasındaki cani dehşeti! Eşini öldürdü, kızını yaraladı

Tartışmanın kısa sürede büyümesi üzerine V.Y. tabancasıyla eşine ateş açtı. Bu esnada annesini korumak ve olaya engel olmak isteyen 18 yaşındaki kızı E.D.Y. ise babası tarafından silahın kabzasıyla başına vurularak yaralandı. Silah ve arbede seslerini duyan komşuların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yaptığı ihbar üzerine adrese hızla polis ve sağlık ekipleri intikal etti. Ağır yaralı anne ve kızı, ilk müdahalenin ardından Turgutlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Acil serviste tedaviye alınan U.Y. doktorların tüm çabasına rağmen hayatını kaybederken, E.D.Y. tedavisinin ardından taburcu edildi. Olay yerini güvenlik çemberine alan Turgutlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüpheli V.Y.'yi suç aletiyle birlikte gözaltına alarak karakola götürdü.