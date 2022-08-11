Yine bir çıplak rezaleti! Yolun ortasında çırılçıplak spor yaptı
İstanbul Esenyurt'ta yabancı uyruklu bir kişi yolun ortasında çırılçıplak spor yaptı.
İstanbul'un Esenyurt ilçesinde yabancı uyruklu bir şahıs, caddenin ortasında Türk vatandaşlarının uyarılarına ve müdahalesine rağmen çırılçıplak spor yaptı. O anlar ise saniye saniye kaydedildi.
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Sosyal medyada gündem olan görüntülerde yabancı uyruklu olduğu iddia edilen şahsın, vatandaşların müdahalesine rağmen çırılçıplak bir vaziyette spor yaptığı görüldü.
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İlçedeki Nazım Hikmet Bulvarı'nda meydana gelen olayla ilgili henüz resmi bir açıklama yapıldı.
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AKILLARA BEBEK'TEKİ GÖRÜNTÜLER GELDİ
Sosyal medyada gündem olan olay, akıllara geçtiğimiz aylarda İstanbul Bebek'te sahil kenarındaki bir bankta cinsel ilişkiye giren çifti hatırlattı.
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