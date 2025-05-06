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  4. Bilin bakalım bu fotoğrafta olması gereken yaya üst geçidine bakın ne oldu!

Yine bir damperli trafik canavarı yine bir üst geçit

Adana’da damperi açılan tır üst geçide çarptı. Çarpmanın etkisiyle geçidin yarısı koparak tırın dorsesine sıkıştı, kazada kimse yaralanmadı. Tır sürücüsü ise, "Araçta uyarı olmadı, vurunca haberim oldu" dedi.

Kaynak: İHA
Yine bir damperli trafik canavarı yine bir üst geçit - Resim: 1

Kaza, merkez Seyhan ilçesine bağlı Turhan Cemal Beriker Bulvarı’nda meydana geldi. Alınan bilgiye göre, H.M. (60), idaresindeki tır ile seyir halindeyken aracın damperi açıldı.

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Yine bir damperli trafik canavarı yine bir üst geçit - Resim: 2

Damperinin açıldığı fark etmeye Meral, ilerlemeye devam etti. Bu sırada tırın açılan dorsesi üst geçide çarptı.

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Yine bir damperli trafik canavarı yine bir üst geçit - Resim: 3

Çarpmanın etkisiyle üst geçidin yarısı koparak dorse de sıkıştı.

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Yine bir damperli trafik canavarı yine bir üst geçit - Resim: 4

Sürücü tırı kaldırıma çıkartarak durdurabildi. Kazada olay sırasında geçitte yaya olmaması üzücü bir olayın yaşanmasını da engelledi.

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