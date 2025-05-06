Yine bir damperli trafik canavarı yine bir üst geçit
Adana’da damperi açılan tır üst geçide çarptı. Çarpmanın etkisiyle geçidin yarısı koparak tırın dorsesine sıkıştı, kazada kimse yaralanmadı. Tır sürücüsü ise, "Araçta uyarı olmadı, vurunca haberim oldu" dedi.
Kaynak: İHA
Kaza, merkez Seyhan ilçesine bağlı Turhan Cemal Beriker Bulvarı’nda meydana geldi. Alınan bilgiye göre, H.M. (60), idaresindeki tır ile seyir halindeyken aracın damperi açıldı.
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Damperinin açıldığı fark etmeye Meral, ilerlemeye devam etti. Bu sırada tırın açılan dorsesi üst geçide çarptı.
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Çarpmanın etkisiyle üst geçidin yarısı koparak dorse de sıkıştı.
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Sürücü tırı kaldırıma çıkartarak durdurabildi. Kazada olay sırasında geçitte yaya olmaması üzücü bir olayın yaşanmasını da engelledi.
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