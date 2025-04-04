Yine bir faciadan döndük... Gökten dev kayalar yağdı
Tunceli-Erzincan karayoluna dağdan kopan kaya parçaları düştü.
Kaynak: İHA
Tunceli'de hafta başından bu yana etkili olan sağanak yağış ile birlikte Pülümür ve Munzur Vadisinde kaya düşmeleri yaşanıyor.
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Tunceli-Erzincan karayolunda öğle saatlerinde dağdan kopan kaya parçaları yola düştü.
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Yapılan çalışmalar sonrası kaya parçaları temizlendi, yol trafiğe açıldı. Yetkililer, bölgedeki tehlikenin devam ettiğini belirterek sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı. Ekiplerin bölgedeki çalışmaları devam ediyor.
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