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Yine bir faciadan döndük... Gökten dev kayalar yağdı

Tunceli-Erzincan karayoluna dağdan kopan kaya parçaları düştü.

Kaynak: İHA
Yine bir faciadan döndük... Gökten dev kayalar yağdı - Resim: 1

Tunceli'de hafta başından bu yana etkili olan sağanak yağış ile birlikte Pülümür ve Munzur Vadisinde kaya düşmeleri yaşanıyor.

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Yine bir faciadan döndük... Gökten dev kayalar yağdı - Resim: 2

Tunceli-Erzincan karayolunda öğle saatlerinde dağdan kopan kaya parçaları yola düştü.

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Yine bir faciadan döndük... Gökten dev kayalar yağdı - Resim: 3

Yapılan çalışmalar sonrası kaya parçaları temizlendi, yol trafiğe açıldı. Yetkililer, bölgedeki tehlikenin devam ettiğini belirterek sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı. Ekiplerin bölgedeki çalışmaları devam ediyor.

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Yine bir faciadan döndük... Gökten dev kayalar yağdı - Resim: 4
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