Yine bir hasta yakını saldırısı: Doktoru hastanede hastanelik ettiler!
Gaziantep’te Cengiz Gökçek Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi acil servisinde "Ne kimliği ulan, sen muayeneni yap" diyen hasta yakınlarının saldırısına uğrayan doktorun burnu kırıldı.
Olay, dün akşam 22.45 sıralarında Gaziantep Cengiz Gökçek Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi acil servisinde yaşandı.
Acil serviste nöbetçi olan Acil Tıp Uzmanı Doktor A.G., hasta kaydı yapılmadan muayene talep eden ve "Ne kimliği ulan, sen muayeneni yap" diyen hasta yakınının saldırısına uğradı.
Hasta M.Y.’nin yakını olduğu iddia edilen K.Y., Doktor A.G.’e yumruklu saldırıda bulundu. Güvenlik görevlileri tarafından sonlandırılan kavgada aldığı yumruk darbesiyle burnu kırılan doktor, acil serviste yapılan ilk müdahalesinin ardından Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde tedavi altına alındı. Doktoru darp eden Kürşat Y. ile ismi öğrenilemeyen şahıslar polis ekiplerince gözaltına alındı.
K.Y., Cumhuriyet Başsavcılığının talebiyle çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. K. Y.’nin kısa süre önce denetimli serbestlik ile cezaevinden çıktığı iddia edildi.
Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.