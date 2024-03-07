Yine bir ''hayırsız evlat'' dehşeti! Ailesinin evini kundakladı
Kocaeli’nin Gebze ilçesinde bir kişi, ailesinin yaşadığı daireyi benzin dökerek ateşe verdi.
Kaynak: İHA
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Olay, Kocaeli’nin Gebze ilçesi Hürriyet Mahallesi 2066 Sokak’taki 3 katlı apartmanın zemin katından meydana geldi.
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Edinilen bilgiye göre, O.K. isimli şahıs ailesinin yaşadığı daireyi beniz dökerek ateşe verdi. O.K. kaçarken, alevleri fark eden ailesi panikle sokağa çıktı. 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulunulması üzerine adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
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İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın büyümeden söndürüldü. Öte yandan, aynı aileden E.Ö. ve K.Ö. isimli iki kadın dumandan etkilendi.
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