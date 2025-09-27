Yine bir mağaza açılışı, yine bir indirim izdihamı....
Manisa'da açılışı yapılan bir mağazanın ilk gün indirimi duyurusu sonrasında mağazanın önünde uzun kuyruklar oluşturan yüzlerce kişi mağazanın kapılarını açmasıyla birbirlerini ezdi...
Kaynak: İHA
Manisa’nın Soma ilçesinde açılışı yapılan bir mağazada indirimli satış yapılacağı duyurulunca izdiham yaşandı.
Soma’nın Kurtuluş Mahallesi’nde açılışı gerçekleştirilen bir züccaciye mağazası, tüm ürünlerde indirim uygulanacağını açıklayınca yüzlerce vatandaş sabahın erken saatlerinden itibaren mağaza önünde uzun kuyruklar oluşturdu.
Mağaza yönetiminin birçok ürünü 10 TL, 50 TL ve 100 TL gibi fiyatlarla satışa sunacağını duyurması üzerine vatandaşlar mağazanın bulunduğu sokağa akın etti.
Kapıların açılmasıyla birlikte içeri girmek isteyen vatandaşlar birbirlerini ezercesine mağazaya girmeye çalışınca izdiham yaşandı.
