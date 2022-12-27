Yine bir ''müteahhit'' vurgunu! Onlarca kişi milyonlarca TL dolandırıldı

Almanya’da yaşayan ve aldığı dairelerin başkasına satıldığını öğrenerek Sakarya’ya gelen Mecit Turan, “Almanya’da yaşıyorum, Almanya’dan buraya geldim daire almaya. Bizi S. denen bir müteahhit aldattı. Bütün paramızı aldı, mağdur etti bizi. Tapuları vermedi, binalar açıkta kaldı yapmadı. Sözleşmeyi ve her şeyi yaptık, bütün belgelerimiz elimizde. Bu olay 7’nci aydan beri devam ediyor. Normalde 12’nci ayda teslim edecekti daireleri ama etmedi. 50 bin Euro mağduriyetim var ve benim gibi yaklaşık 80 kişi var mağdur olan. Bunun için Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü’ne geldik, ifademizi vermeye. Sattığı bir daireyi 2-3 farklı kişiye satmış. 70 milyon parayı alarak kayıplara karıştı. Telefonlara cevap vermiyor, nerede olduğunu bilmiyoruz. Biz paramızı geri istiyoruz. Gelsin paramızı ödesin, gurbette kazandığım paraların hepsi elimden gitti. Hiçbir şeyim kalmadı elimde” dedi.