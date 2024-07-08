Yine bir Suriyeli, yine bir Suriyeliyi yine Türkiye’de dolandırdı

Olay, geçtiğimiz Cumartesi günü merkez Osmangazi ilçesinde Küçük Şam olarak ifade edilen Darmstad Caddesi'nde meydana geldi. Her gün sabah saatlerinde düzenli olarak açılan ve sahibi Suriyeli olan kuyumcunun Cumartesi günü sabah saatlerinde kepenkleri açılmadı.