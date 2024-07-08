  1. Anasayfa
  2. Foto Galeriler
  3. Haber
  4. Yine bir Suriyeli, yine bir Suriyeliyi yine Türkiye’de dolandırdı

Yine bir Suriyeli, yine bir Suriyeliyi yine Türkiye’de dolandırdı

Bursa'da yaşayan Suriyeli kuyumcu, kendisi gibi Suriye vatandaşlarından topladığı milyonlarca liralık altınla sırra kadem bastı.

Kaynak: İHA
Yine bir Suriyeli, yine bir Suriyeliyi yine Türkiye’de dolandırdı - Resim: 1

Olay, geçtiğimiz Cumartesi günü merkez Osmangazi ilçesinde Küçük Şam olarak ifade edilen Darmstad Caddesi'nde meydana geldi. Her gün sabah saatlerinde düzenli olarak açılan ve sahibi Suriyeli olan kuyumcunun Cumartesi günü sabah saatlerinde kepenkleri açılmadı. 

1 / 7
Yine bir Suriyeli, yine bir Suriyeliyi yine Türkiye’de dolandırdı - Resim: 2

Çevrede bulunan esnaf ve vatandaşlar durumundan şüphelenince kuyumcu dükkanının sahibini telefon ile aradı. Altınları bulunan Suriyeli vatandaşlar hiç bir şekilde kuyumcuya ulaşamayınca durumu polise bildirdi.

2 / 7
Yine bir Suriyeli, yine bir Suriyeliyi yine Türkiye’de dolandırdı - Resim: 3

İhbar üzerine bölgeye gelen ekipler, mağdur olduklarını iddia eden Suriye vatandaşlarını Çarşı Polis Merkezi Amirliği'ne müracaat için yönlendirdi.

3 / 7
Yine bir Suriyeli, yine bir Suriyeliyi yine Türkiye’de dolandırdı - Resim: 4

Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleride konuyla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı. 

4 / 7