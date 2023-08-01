Yine Esenyurt! Sitede meydan savaşı çıktı
İstanbul'un Esenyurt ilçesinde bir sitede iki grup arasında çıkan kavgada ortalık savaş alanına döndü.
Esenyurt'ta dün akşam iddiaya göre bir çocuğun dövülmesi üzerine iki grup birbirine girdi. Kavga dakikalarca sürdü.
1 / 7
Çocuğu dövüldüğü belirtilen babanın içinde yer aldığı grup, karşı taraftaki bir kişiyi sopa ve tekmelerle darbetti.
2 / 7
O anlar, site sakinleri tarafından cep telefonuyla görüntülendi.
3 / 7
Dakikalarca süren kavga polisin gelmesiyle sona erdi.
4 / 7