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Yine Esenyurt! Sitede meydan savaşı çıktı

İstanbul'un Esenyurt ilçesinde bir sitede iki grup arasında çıkan kavgada ortalık savaş alanına döndü.

Yine Esenyurt! Sitede meydan savaşı çıktı - Resim: 1

Esenyurt'ta dün akşam iddiaya göre bir çocuğun dövülmesi üzerine iki grup birbirine girdi. Kavga dakikalarca sürdü. 

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Yine Esenyurt! Sitede meydan savaşı çıktı - Resim: 2

Çocuğu dövüldüğü belirtilen babanın içinde yer aldığı grup, karşı taraftaki bir kişiyi sopa ve tekmelerle darbetti. 

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Yine Esenyurt! Sitede meydan savaşı çıktı - Resim: 3

O anlar,  site sakinleri tarafından cep telefonuyla görüntülendi. 

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Yine Esenyurt! Sitede meydan savaşı çıktı - Resim: 4

Dakikalarca süren kavga polisin gelmesiyle sona erdi.

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