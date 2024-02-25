Yine Esenyurt, yine olay: Bu sefer bir çocuk saldırıya uğradı
Esenyurt'ta 12 yaşındaki bir çocuk alışveriş yapmak için girdiği bakkalda yumruklu saldırıya uğradı.
Kaynak: DHA
Olay, dün saat 13.05 sıralarında Osmangazi Mahallesi'ndeki bir bakkalda meydana geldi. İddiaya göre, bakkala soda almak için giden 12 yaşındaki çocuk, henüz kimliği belirlenemeyen bir erkek müşteri tarafından darbedildi.
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Saldırgan, yumruk darbeleriyle yere düşen çocuğa vurmayı sürdürdü. İş yeri sahibinin araya girmesiyle saldırgan olay yerinden kaçtı.
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Ailesi tarafından hastaneye götürülen çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis şüpheliyi yakalamak için çalışma başlatıken, çocuğun saldırıya uğradığı anlar, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. (DHA)
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