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Yine Esenyurt, yine olay: Bu sefer bir çocuk saldırıya uğradı

Esenyurt'ta 12 yaşındaki bir çocuk alışveriş yapmak için girdiği bakkalda yumruklu saldırıya uğradı.

Kaynak: DHA
Yine Esenyurt, yine olay: Bu sefer bir çocuk saldırıya uğradı - Resim: 1

Olay, dün saat 13.05 sıralarında Osmangazi Mahallesi'ndeki bir bakkalda meydana geldi. İddiaya göre, bakkala soda almak için giden 12 yaşındaki çocuk, henüz kimliği belirlenemeyen bir erkek müşteri tarafından darbedildi.

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Yine Esenyurt, yine olay: Bu sefer bir çocuk saldırıya uğradı - Resim: 2

Saldırgan, yumruk darbeleriyle yere düşen çocuğa vurmayı sürdürdü. İş yeri sahibinin araya girmesiyle saldırgan olay yerinden kaçtı.

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Yine Esenyurt, yine olay: Bu sefer bir çocuk saldırıya uğradı - Resim: 3

Ailesi tarafından hastaneye götürülen çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis şüpheliyi yakalamak için çalışma başlatıken, çocuğun saldırıya uğradığı anlar, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. (DHA)

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Yine Esenyurt, yine olay: Bu sefer bir çocuk saldırıya uğradı - Resim: 4
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