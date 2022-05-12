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  4. Yine Esenyurt, yine olay! Bu sefer liseliler ortalığı savaş alanına çevirdi

Yine Esenyurt, yine olay! Bu sefer liseliler ortalığı savaş alanına çevirdi

İstanbul Esenyurt’ta bir özel okulun çıkışında ortalık birbirine girdi. Dedikodu nedeniyle çıktığı söylenen kavgada önce kızlar saç başa kavga ederken daha sonra erkek öğrencilerin tek bir öğrenciyi linç etmeye kalktı.

Yine Esenyurt, yine olay! Bu sefer liseliler ortalığı savaş alanına çevirdi - Resim: 1

Olay, dün Esenyurt Bulut Durağı mevkiinde meydana geldi. 

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Yine Esenyurt, yine olay! Bu sefer liseliler ortalığı savaş alanına çevirdi - Resim: 2

Özel okul çıkışında “dedikodu” nedeniyle iki grup öğrenci birbirine girdi. 

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Yine Esenyurt, yine olay! Bu sefer liseliler ortalığı savaş alanına çevirdi - Resim: 3

Kız öğrencilerinin kavgasına dahil olan erkek öğrenciler bu anları gülerek cep telefonu kamerasına kaydetti. 

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Yine Esenyurt, yine olay! Bu sefer liseliler ortalığı savaş alanına çevirdi - Resim: 4

Saç başa girişen kızları çevredeki vatandaşlar ayırmakta güçlük çekti. 

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