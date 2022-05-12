Yine Esenyurt, yine olay! Bu sefer liseliler ortalığı savaş alanına çevirdi
İstanbul Esenyurt’ta bir özel okulun çıkışında ortalık birbirine girdi. Dedikodu nedeniyle çıktığı söylenen kavgada önce kızlar saç başa kavga ederken daha sonra erkek öğrencilerin tek bir öğrenciyi linç etmeye kalktı.
Olay, dün Esenyurt Bulut Durağı mevkiinde meydana geldi.
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Özel okul çıkışında “dedikodu” nedeniyle iki grup öğrenci birbirine girdi.
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Kız öğrencilerinin kavgasına dahil olan erkek öğrenciler bu anları gülerek cep telefonu kamerasına kaydetti.
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Saç başa girişen kızları çevredeki vatandaşlar ayırmakta güçlük çekti.
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