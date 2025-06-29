Yine geldiler, yine yediler, yine içtiler, yine içine ettiler...
İstanbul Şile’de görev yapan cankurtaran Cevdet Tokdemir, plajda çöplerini bırakıp giden vatandaşlara anonsla tepki gösterdi.
Kaynak: İHA
Yaz sıcaklıklarının artmasıyla birlikte dolup taşan Şile Uzunkum Plajı, vatandaşların çöplerini bırakması sonucu adeta çöp yığınına döndü.
1 / 8
Gün boyunca görev yapan cankurtaran Cevdet Tokdemir, çöplerini plajda bırakıp giden vatandaşlara tepki gösterdi.
2 / 8
Çevre kirliliğine karşı vatandaşlara anonsla çağrıda bulunan Tokdemir, "Yediniz, içtiniz, tatilinizi yaptınız. Ama o pisliği bırakıp gittiniz, size yakışmadı" dedi.
3 / 8
4 / 8