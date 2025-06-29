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  4. İstanbul sahilinde yine şehir magandaları yüzünden biz utandık! Utanmadılar!

Yine geldiler, yine yediler, yine içtiler, yine içine ettiler...

İstanbul Şile’de görev yapan cankurtaran Cevdet Tokdemir, plajda çöplerini bırakıp giden vatandaşlara anonsla tepki gösterdi.

Kaynak: İHA
Yine geldiler, yine yediler, yine içtiler, yine içine ettiler... - Resim: 1

Yaz sıcaklıklarının artmasıyla birlikte dolup taşan Şile Uzunkum Plajı, vatandaşların çöplerini bırakması sonucu adeta çöp yığınına döndü. 

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Yine geldiler, yine yediler, yine içtiler, yine içine ettiler... - Resim: 2

Gün boyunca görev yapan cankurtaran Cevdet Tokdemir, çöplerini plajda bırakıp giden vatandaşlara tepki gösterdi. 

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Yine geldiler, yine yediler, yine içtiler, yine içine ettiler... - Resim: 3

Çevre kirliliğine karşı vatandaşlara anonsla çağrıda bulunan Tokdemir, "Yediniz, içtiniz, tatilinizi yaptınız. Ama o pisliği bırakıp gittiniz, size yakışmadı" dedi.

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Yine geldiler, yine yediler, yine içtiler, yine içine ettiler... - Resim: 4
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