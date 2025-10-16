  1. Anasayfa
  4. Yine İstanbul'un Esenyurt ilçesi... Şehir teröristleri kurşun yağdırdı!

İstanbul'da suç ilçesi haline dönüşen Esenyurt ilçesinde bu sefer de bir otomobilden kahvehanede oturan gençlere otomatik silahla ateş açıldı. Saldırıda şans eseri kimse zarar görmezken yağmur gibi yağan kurşunlar çevredeki araçlara isabet etti. Öte yandan saldırı anı da kameralara yansıdı.

Kaynak: DHA
Olay saat 20.00 sıralarında Sultaniye Mahallesi 614.Sokak'ta meydana geldi.

Sokaktaki iş yerinin önüne otomobille gelen kimliği belirsiz şüpheliler araçtan uzun namlulu silahlarla inerek kahvehaneye ateş etti.

Olayın ardından şüpheliler otomobile binerek kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri geldi.

Sağlık ekiplerinin kontrollerinde olayda ölen yada yaralananın olmadığı belirlendi. 

