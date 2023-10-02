Yine koca dehşeti! Çocuklarının gözü önünde eşini katletti

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalenin ardından Kızıltepe Devlet Hastanesi’ne kaldırılan yaralılardan S.D., doktorların çabalarına rağmen kurtarılamadı. S.D'nin cenazesi otopsi için morga götürüldü. Ağır yaralanan Ö.D.'nin ise sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.