Yine koca dehşeti! Çocuklarının gözü önünde eşini katletti
Mardin'in Kızıltepe ilçesinde uzaklaştırma kararı bulunan Ö.D., tartıştığı eşini çocuklarının gözü önünde öldürdü. Daha sonra aynı silahla kendisine ateş eden Ö.D., ağır yaralandı.
Olay, akşam saatlerinde Kızıltepe ilçesi Koçhisar Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, şiddet uyguladığı gerekçesiyle hakkında uzaklaştırma kararı bulunan Ö.D., 2 çocuğuyla birlikte evine dönen 4 çocuk annesi eşi S.D. ile kapının önünde tartışmaya başladı.
DHA'nın haberine göre, tartışmanın büyümesiyle Ö.D., yanında getirdiği tabancayla çocuklarının gözü önünde eşi S.D.'ye ateş etti. S.D. vücuduna isabet eden kurşunlarla yere yığılırken, Ö.D. aynı tabancayı başına dayayarak ateş etti.
Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalenin ardından Kızıltepe Devlet Hastanesi’ne kaldırılan yaralılardan S.D., doktorların çabalarına rağmen kurtarılamadı. S.D'nin cenazesi otopsi için morga götürüldü. Ağır yaralanan Ö.D.'nin ise sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Ö.D.'nin dün uzaklaştırma kararını bozduğu gerekçesiyle polis tarafından gözaltına alındığı ve ifadesinin ardından serbest bırakıldığı iddia edildi.