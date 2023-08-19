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Yine lodos vurdu: İskenderun sular altında kaldı

Hatay'ın İskenderun ilçesinde ara ara yaşanan su baskınları devam ediyor. Lodos nedeniyle sahil kesimindeki caddeler deniz suyuyla doldu.

Yine lodos vurdu: İskenderun sular altında kaldı - Resim: 1

Kahramanmaraş merkezli depremlerde hasar gören ve zaman zaman su baskınlarının yaşandığı İskenderun sahil kesiminde, lodosla birlikte yine deniz suları caddeleri doldurdu.

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Yine lodos vurdu: İskenderun sular altında kaldı - Resim: 2

Atatürk Caddesi ve Anıt Alanı'na dolan deniz suyuna aynı zamanda altyapının çökmesiyle atıkların karışması, sahil kesimindeki esnaf ve vatandaşları rahatsız ediyor.

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Yine lodos vurdu: İskenderun sular altında kaldı - Resim: 3

ESNAF MAĞDUR...
Mağduriyet yaşayan esnaf, altyapının bir an önce yapılmasını, ağır kış şartlarında bu sorunla karşılaşmak istemediklerini belirtti. Sıcak yaz günlerinde su altındaki sahilde, yayalar, araçlar geçişlerde güçlük çekiyor. 

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Yine lodos vurdu: İskenderun sular altında kaldı - Resim: 4
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