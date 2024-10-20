  1. Anasayfa
  2. Foto Galeriler
  3. Haber
  4. Yine Marmaray, yine intihar

Yine Marmaray, yine intihar: Feci şekilde can verdi

Marmaray, Ayrılık Çeşmesi İstasyonu'nda raylara atlayan bir kişi hayatını kaybetti.

Kaynak: DHA
Yine Marmaray, yine intihar: Feci şekilde can verdi - Resim: 1

Olay, saat 11.10 sıralarında Marmaray Ayrılık Çeşmesi İstasyonu'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre istasyonda bekleyen bir kişi Gebze istikametinde seyreden treninin önüne atladı. 

1 / 5
Yine Marmaray, yine intihar: Feci şekilde can verdi - Resim: 2

İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri raylara atlayan kişinin hayatını kaybettiğini tespit ederken cenazesi Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. 

2 / 5
Yine Marmaray, yine intihar: Feci şekilde can verdi - Resim: 3

Ön camı kırılan Marmaray'ın da kaldırılmasının ardından seferler normale döndü.

3 / 5
Yine Marmaray, yine intihar: Feci şekilde can verdi - Resim: 4

Olayla ilgili Marmaray'ın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Marmaray Ayrılık Çeşmesi İstasyonunda saat 11.10'da meydana gelen üzücü bir olay nedeniyle seferlerimiz gecikmeli olarak devam etmektedir" ifadeleri kullanıldı. (DHA)

4 / 5