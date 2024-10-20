Yine Marmaray, yine intihar: Feci şekilde can verdi
Marmaray, Ayrılık Çeşmesi İstasyonu'nda raylara atlayan bir kişi hayatını kaybetti.
Kaynak: DHA
Olay, saat 11.10 sıralarında Marmaray Ayrılık Çeşmesi İstasyonu'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre istasyonda bekleyen bir kişi Gebze istikametinde seyreden treninin önüne atladı.
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İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri raylara atlayan kişinin hayatını kaybettiğini tespit ederken cenazesi Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.
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Ön camı kırılan Marmaray'ın da kaldırılmasının ardından seferler normale döndü.
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Olayla ilgili Marmaray'ın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Marmaray Ayrılık Çeşmesi İstasyonunda saat 11.10'da meydana gelen üzücü bir olay nedeniyle seferlerimiz gecikmeli olarak devam etmektedir" ifadeleri kullanıldı. (DHA)
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