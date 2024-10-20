Yine Marmaray, yine intihar: Feci şekilde can verdi

Olayla ilgili Marmaray'ın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Marmaray Ayrılık Çeşmesi İstasyonunda saat 11.10'da meydana gelen üzücü bir olay nedeniyle seferlerimiz gecikmeli olarak devam etmektedir" ifadeleri kullanıldı. (DHA)