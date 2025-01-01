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  4. Raylara itilen yolcu feci şekilde can verdi: O anlar kamerada

Yine metro yine vahşet: Raylara itilen yolcu feci şekilde can verdi

ABD'nin New York kentinde bir kişi, metro beklediği sırada raylara itildi. Trenin ezdiği yolcu feci şekilde hayatını kaybetti.

Yine metro yine vahşet: Raylara itilen yolcu feci şekilde can verdi - Resim: 1

ABD'nin New York şehrinde metro istasyonlarında yaşanan olaylara bir yenisi daha eklendi. Geçtiğimiz hafta metroda uyuyan bir kadın çakmakla ateşe verilmesi sonucu olay yerinde hayatını kaybetmişti. Daha sonra Penn İstasyonu'nda bir kişi, kasten ateşe verilmesi sonucu ağır yaralanmıştı. 

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Yine metro yine vahşet: Raylara itilen yolcu feci şekilde can verdi - Resim: 2

Son olarak vahşetin adresi yine New York oldu. İstasyonda bekleyen bir yolcu, arkasından gelen bir kişi tarafından raylara itildi. Raylara düşen şahıs metronun altında kalarak can verdi. Saldırgan ise olay yerinden kaçtı. 

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Yine metro yine vahşet: Raylara itilen yolcu feci şekilde can verdi - Resim: 3

Kan donduran olay güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. 

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Yine metro yine vahşet: Raylara itilen yolcu feci şekilde can verdi - Resim: 4
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