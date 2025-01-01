Yine metro yine vahşet: Raylara itilen yolcu feci şekilde can verdi
ABD'nin New York kentinde bir kişi, metro beklediği sırada raylara itildi. Trenin ezdiği yolcu feci şekilde hayatını kaybetti.
ABD'nin New York şehrinde metro istasyonlarında yaşanan olaylara bir yenisi daha eklendi. Geçtiğimiz hafta metroda uyuyan bir kadın çakmakla ateşe verilmesi sonucu olay yerinde hayatını kaybetmişti. Daha sonra Penn İstasyonu'nda bir kişi, kasten ateşe verilmesi sonucu ağır yaralanmıştı.
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Son olarak vahşetin adresi yine New York oldu. İstasyonda bekleyen bir yolcu, arkasından gelen bir kişi tarafından raylara itildi. Raylara düşen şahıs metronun altında kalarak can verdi. Saldırgan ise olay yerinden kaçtı.
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Kan donduran olay güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
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