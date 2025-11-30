Yine ''müjde'' diyecekler ama.... 2026 yılı asgari ücret pazarlığı başlıyor; işte masadaki rakamlar
Türkiye'de hem asgari ücretlilerin hem de özel sektör çalışanlarının merakla beklediği 2026 yılı asgari ücret zammı tahminlerine her gün bir yenisi daha eklenirken Asgari Ücret Tespit Komisyonu da ilk toplantısını yapmaya hazırlanıyor. İşte masadaki rakamlar...
Gelir adaletsizliği, düşük gelir ve yüksek enflasyon nedeniyle Türkiye'de her gün bir önceki günden daha zor geçerken Türkiye'de adı "asgari ücret" olsa da taban maaş yerine özel sektörde standart maaş olarak uygulanan asgari ücrette 2026 yılı zammı için pazarlık masası kuruluyor.
2026 yılı asgari ücreti belirleyecek olan Asgari Ücret Tespit Komisyonu Aralık ayının ilk haftasında toplanacak Yeni asgari ücretini ne kadar olacağına ilişkin kulislerde 2 rakam öne çıkıyor.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "Bu yıl da aralık ayının başlarında Asgari Ücret Tespit Komisyonu'muzu toplayarak işçi ve işveren temsilcilerimizle yeniden bir araya geleceğiz" açıklamasını yapmıştı.
Kamuoyuna yansıyan kulislerde asgari ücret zammı için yüzde 20 ve yüzde 25 senaryoları öne çıktı.