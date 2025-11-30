Yine ''müjde'' diyecekler ama.... 2026 yılı asgari ücret pazarlığı başlıyor; işte masadaki rakamlar

Gelir adaletsizliği, düşük gelir ve yüksek enflasyon nedeniyle Türkiye'de her gün bir önceki günden daha zor geçerken Türkiye'de adı "asgari ücret" olsa da taban maaş yerine özel sektörde standart maaş olarak uygulanan asgari ücrette 2026 yılı zammı için pazarlık masası kuruluyor.