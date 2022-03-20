Yine orman yangını, yine kundaklama şüphesi
Muğla'nın Fethiye ilçesine bağlı Göcek Mahallesi'ndeki ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı. Yangını araştıran ekipler, kundaklama şüphesi üzerinde duruyor.
Muğla'nın Fethiye ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı.
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Göcek Mahallesi'nde, saat 13.30 sıralarında çıkan orman yangını, 1,5 saat süren çalışmanın ardından söndürüldü.
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Karadan müdahale edilen yangında, bir hektarlık alan zarar gördü.belirtildi.
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Muğla Orman Bölge Müdürü Yasin Yaprak, "22 arazöz, 4 su tankeri, 3 ilk müdahale aracı, 5 pikap, 2 dozer, 2 treyler, 7 teknik personel, 10 orman muhafaza memuru ve 70 işçi ile yangına müdahale ettik. Yangın kontrol altına alındı" dedi.
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