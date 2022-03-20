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Yine orman yangını, yine kundaklama şüphesi

Muğla'nın Fethiye ilçesine bağlı Göcek Mahallesi'ndeki ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı. Yangını araştıran ekipler, kundaklama şüphesi üzerinde duruyor.

Yine orman yangını, yine kundaklama şüphesi - Resim: 1

Muğla'nın Fethiye ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı.

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Yine orman yangını, yine kundaklama şüphesi - Resim: 2

Göcek Mahallesi'nde, saat 13.30 sıralarında çıkan orman yangını, 1,5 saat süren çalışmanın ardından söndürüldü.

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Yine orman yangını, yine kundaklama şüphesi - Resim: 3

Karadan müdahale edilen yangında, bir hektarlık alan zarar gördü.belirtildi. 

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Yine orman yangını, yine kundaklama şüphesi - Resim: 4

Muğla Orman Bölge Müdürü Yasin Yaprak, "22 arazöz, 4 su tankeri, 3 ilk müdahale aracı, 5 pikap, 2 dozer, 2 treyler, 7 teknik personel, 10 orman muhafaza memuru ve 70 işçi ile yangına müdahale ettik. Yangın kontrol altına alındı" dedi.

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